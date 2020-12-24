للمرة الثالثة..إسرائيل تفرض العزل العام بسبب كورونا المتحور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 04:10 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن فرض العزل العام بعد ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، إن إسرائيل ستفرض العزل العام على مستوى البلد لثالث مرة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19.

وذكر بيان أصدره مكتب نتانياهو أن القيود ستسري اعتبارا من مساء الأحد ولمدة 14 يوما بعد أن توافق الحكومة على هذا الإجراء.

تشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقا جزئيا للمدارس ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالمسيحيين في إسرائيل، قالت وزارة الصحة إن التجمعات للصلاة بمناسبة عيد الميلاد في المنازل والكنائس ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى في الأماكن المغلقة و100 في المناطق المفتوحة.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 385 ألف إصابة و3150 وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أنها رصدت أربعة إصابات بـ “السلالة الجديدة” من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.