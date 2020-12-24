الفقيه بن صالح: مختل عقليا يضرم النار في سيارة وسط المدينة

أقدم شخص يعيش في مدينة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، على إضرام النار في سيارة، كانت مركونة وسط المدينة.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه تمكنت السلطات الأمنية من توقيفه، بعد أن توصلت بإبلاغ من مواطنين موجودين في مكان الواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يعاني اضطرابا عقليا، ويعيش حياة التشرد، وكان قد خضع للعلاج النفسي، في وقت سابق، في عدة مستشفيات.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث مع إيداع الموقوف في المركز الاستشفائي في بني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة.