المغني الجزائري رضا الطالياني يرد على أبناء بلده بعد الهجوم عليه بسبب الصحراء المغربية

وجد المغني الجزائري، رضا الطالياني، نفسه محط هجوم جزائريين، بعد تصريحاته الأخيرة حول قضية الصحراء المغربية.
وعبر الطالياني، في تصريحات صحفية، عن رأيه في قضية الصحراء، معتبرا أنها مغربية، وستظل كذلك، ما دفع صفحات جزائرية معادية للمغرب لشن هجوم عليها.
وخرج الطالياني، مساء أمس الأربعاء، في مقطع فيديو، يدافع عن نفسه، وينفي إهانته للجزائرين، موجها اللوم إلى الصفحات، التي حاولت خلق الفتنة.
وقال الطالياني، في الفيديو نفسه: “أنا أحب المغرب 200 في المائة، وجزائري 300 في المائة”، مضيفا حول الهجوم، الذي تعرض له: “عيشتوني المر ومدخلونيش في السياسة”.
وأصدر الطالياني، قبل أيام، أغنيته الجديدة “بيانو بيانو”، وأكد خلال اللقاءات الصحفية، التي عقدها للترويج له، عن رأيه حول الصحراء المغربية، معبرا عن دعمه لموقف المغرب.
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