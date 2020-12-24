القضاء التونسي يعيد المرشح الرئاسي سابقا نبيل القروي إلى السجن

أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي.
وووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد وجه استدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس لجلسة استنطاق موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
وسبق إيقاف نبيل القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
وأوقف القروي يوم 23 غشت الماضي، أثناء عودته من باجة الى العاصمة على مستوى محطة الاستخلاص بمجاز الباب ويأتي هذا الإيقاف على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة أنا يقظ في تبييض الأموال والفساد.
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