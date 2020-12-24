بعد فوزه برباعية.. إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصب المدير الفني للفريق، بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسي أن الفريق الفرنسي أقال مدربه الألماني، توماس توخيل، قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع الفريق الباريسي، بعد حواره مع القناة الألمانية الأولى، حيث هاجم إدارة فريقه بشدة.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة باريس اتخذت قرار إقالة توخيل، بسبب الاستياء الشديد من تصريحاته، إذ كانت تفضل الحديث في الغرف المغلقة.

ونجح توخيل، مساء أمس الأربعاء، في قيادة باريس سان جيرمان إلى الفوز بنتيجة 4-0 على ستراسبورج في الجولة السابعة عشر من البطولة المحلية، إذ احتل الترتيب الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن ليون، المتصدر، وليل الملاحق المباشر، برصيد 35 نقطة.