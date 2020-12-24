أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصب المدير الفني للفريق، بشكل مفاجئ.
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسي أن الفريق الفرنسي أقال مدربه الألماني، توماس توخيل، قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع الفريق الباريسي، بعد حواره مع القناة الألمانية الأولى، حيث هاجم إدارة فريقه بشدة.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة باريس اتخذت قرار إقالة توخيل، بسبب الاستياء الشديد من تصريحاته، إذ كانت تفضل الحديث في الغرف المغلقة.
ونجح توخيل، مساء أمس الأربعاء، في قيادة باريس سان جيرمان إلى الفوز بنتيجة 4-0 على ستراسبورج في الجولة السابعة عشر من البطولة المحلية، إذ احتل الترتيب الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن ليون، المتصدر، وليل الملاحق المباشر، برصيد 35 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه برباعية.. إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.