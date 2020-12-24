‏الرئاسة الفرنسية: ماكرون لم يعد يعاني عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، تطورات الوضع الصحي للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقالت إنه لم يعد يعاني عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل.

وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، قد أعلن، الخميس الماضي، أن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا قد تكون حدثت أثناء قمة زعماء دول الاتحاد الأوربي، بينما قال الإيليزيه إن ماكرون سيعزل نفسه 7 أيام، ويواصل أعماله عن بعد.

وتسببت إصابة ماكرون في إدخال عدد من القادة الأوربيين، الذين كانوا قد خالطوه في القمة الأوربية، ولقاءات أخرى، عقدوها معه، في العزل الصحي.