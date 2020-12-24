بعد خرجة بنكيران ومطالب محاسبة العثماني.. البيجيدي يقرر عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني لمناقشة التطبيع

أعلن حزب العدالة والتنمية الدعوة عن عقد دورة اسثنائية لمجلسه الوطني، وهي الدورة، التي تأتي في سياق الجدل الداخلي في الحزب، الذي أثير بشأن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي توصل إليه المغرب بوساطة أمريكية، والذي وقع عليه من الجانب المغربي رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب ذاته، سعد الدين العثماني.

وجاء ذلك في رسالة، وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أعضاء هذا الأخير، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حديث الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بن كيران، عن ضرورة انعقاد المجلس للاستماع، ومحاسبة العثماني.

وأشار الأزمي إلى أن الدورة الاستثنائية للمجلس ستنكب على مناقشة أداء الحزب بخصوص التطورات السياسية المرتبطة بالقضية الوطنية للمملكة في الصحراء المغربية، وكذا مستجدات القضية الفلسطينية.

كما أشار المتحدث نفسه إلى قرار المجلس عقد اجتماع للجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية، التي كان مبرمجا في الموضوع نفسه، يوم السبت المقبل.