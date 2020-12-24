الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الخميس 24 ديسمبر 2020

قالت السلطات في الدنمارك إنها رصدت 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا.



وقال معهد المصل الدنماركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، في تقرير نشر أمس الأربعاء إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وقامت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، بتحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة.

وقال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير إذ لم يجر تحليل سوى نسبة 13.5 بالمئة فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.

وعلقت الدنمرك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات الأخرى.