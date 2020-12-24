شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحذر الميليشيات من التصعيد في سرت والجفرة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الجيش الليبي في بيان اليوم أنه رصد "تحشيدًا كبيرًا للميليشيات الإجرامية والمدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراته".
وأشار البيان إلى أن الميليشيات المسلحة رفعت درجة الاستعداد للقصوى، ما ينذر بتخطيطهم للهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة، وتهديد الشرق بالكامل.
ولفت إلى أن تلك الأفعال تعد انتهاكا صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض تسهم في حل الأزمة الليبية.
وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الميليشيات المسلحة من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة، مؤكدة أنها تتابع تلك التحركات عن كثب.
واتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في 23 أكتوبر الماضي، على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما اتفقت على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
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