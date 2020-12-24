شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة تطعيم كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الكويت اليوم الخميس حملة تطعيم للوقاية من وباء كورونا باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك، وتلقى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الجرعة الأولى من اللقاح إيذانا ببدء الحملة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة في مركز الكويت للتطعيم الذي تم إنشاؤه في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف قال رئيس الوزراء إن هذا اللقاح "آمن ومعتمد من الجهات الدولية" وإن مليونين ومئة ألف شخص تلقوه حتى اليوم.

وأضاف في التصريحات التي بثها التلفزيون الرسمي أن حملة التطعيم ستستمر "عدة أشهر حتى ننتهي إن شاء الله من إعطاء اللقاح للجميع".

وقال وزير الصحة الشیخ باسل الصباح "التطعيم سيستمر حتى يتم تطعيم كل من يرغب في الحصول على اللقاح".