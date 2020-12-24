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بانكوك تدخل تصنيف «المناطق الخطرة» بسبب كورونا

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دخلت العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن المناطق الخطرة من المستوى الثاني من حيث تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما لم تفرض الحكومة قيودا أوسع نطاقا لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إقليم قريب من العاصمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تايلاند سجلت 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، من بينها 58 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 5829 حالة.

وقد جرى تسجيل خمس حالات الاصابة خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 حالة منذ الأحد الماضي، بعد العثور على بؤرة تفشي في إقليم ساموت ساخون المجاور لبانكوك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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