شكرا لقرائتكم خبر عن بانكوك تدخل تصنيف «المناطق الخطرة» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تايلاند سجلت 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، من بينها 58 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 5829 حالة.
وقد جرى تسجيل خمس حالات الاصابة خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 حالة منذ الأحد الماضي، بعد العثور على بؤرة تفشي في إقليم ساموت ساخون المجاور لبانكوك.
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