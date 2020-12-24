شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقي : القبض على أحد مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

- نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد

- الحدود مع المملكة والكويت تشهد استقرارا كبيرا و السورية "مؤمنة"

قال وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، أن العمل يجرى على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" : نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد"، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.

كما أكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، وقال إن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين. وقال "لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة".

وفي سياث متصل أوضح أن انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن الحدود مع سوريا مؤمنة بنسبة 90%. كما أكد أن "الحدود مع المملكة والكويت تشهد استقرارا كبيرا".

جاءت تلك التصريحات، بعدما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية تكثيف الجهد الاستخباري لكشف المتورطين بقصف المنطقة الخضراء ببغداد، فيما أشارت إلى أن استهداف البعثات أمر مرفوض.