الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" تم تسجيل 1549 حالة شفاء من كورونا، فضلا عن تسجيل 1127 اصابة، بالاضافة الى سبع وفيات".



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