وزير العمل يعلن شمول أعداد جديدة من الحماية والمعيل المتفرغ بموازنة 2021

اعلن وزير العمل عادل الركابي، الخميس، عن شمول أعداد جديدة من الحماية الاجتماعية والمعيل المتفرغ في موازنة 2021.
وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم شمول 500 من ذوي الإعاقة بالصرف المعجَّل في ذي قار وهناك توجيه من مجلس الوزراء للاهتمام بأهالي ذي قار".
وأضاف أنه "تم تخصيص مواقع لبناء أكثر من 400 كشك للعاطلين بذي قار"، مؤكداً "الموافقة على شمول 500 شخص بقروض العاطلين عن العمل بـ 8 ملايين دينار في ذي قار".
ولفت الركابي الى "شمول أعداد جديدة من الحماية الاجتماعية والمعيل المتفرغ في موازنة العام المقبل"، مشيراً الى احالة "عشرات الشركات للقضاء لعدم التزامها بالقوانين العراقية".
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