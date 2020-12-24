الدفاع المدني ينقذ 'ثلاثينية' من شقتها في الكاظمية

اعلنت مديرية فرق الدفاع المدني، الخميس، انقاذ فتاة بعد احتراق شقتها في الكاظمية.



وقال بيان للمديرية تلقته الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ فتاة ثلاثينية بعد ان اصيبة بحروق متوسطة نتيجة عطب كهربائي أدى الى اندلاع حادث حريق داخل شقة سكنية في منطقة الكاظمية الهبنة شمال بغداد".

ولفت البيان الى ان "فرق الانقاذ عملت على إنفاذ الفتاة أولاً واخماد الحادث بالتزامن مع نقل الفتاة الى مستشفى الكاظمية التعليمي بعجلات اسعاف الدفاع المدني".

واضاف البيان الى انه "وبعد ان أطمأنت فرق الدفاع المدني لحالة المصابة الصحية باشرت بالانسحاب الى مراكزها بعد اكمال الواجب".