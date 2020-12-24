كتلة سائرون توجه دعوة للحكومة بشأن قرار خفض الدينار

وقالت عضو الكتلة النائبة ماجدة التميمي خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل قبة البرلمان بحضور نواب الكتلة، "كان من المفترض اتباع سياسة جمركية لدعم الإنتاج المحلي وليس خفض قيمة الدينار"، لافتة الى ان "قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود".وأضافت التميمي، "سنعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة باجراء المناقلات"، داعية الحكومة الى "ربط جميع شبكات الصيرفة بربط الكتروني للسيطرة على سوق العملة".

واكدت الكتلة على "ضرورة قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار وندعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي".

وتابعت التميمي، "على الدولة القيام باستيراد المواد الغذائية والتجارية وضخها ضمن مفردات البطاقة التموينية".