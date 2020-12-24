كتلة سائرون توجه دعوة للحكومة بشأن قرار خفض الدينار

دعت كتلة سائرون النيابية، الخميس، الحكومة الى ربط جميع شبكات الصيرفة بربط الكتروني للسيطرة على سوق العملة.
وأضافت التميمي، "سنعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة باجراء المناقلات"، داعية الحكومة الى "ربط جميع شبكات الصيرفة بربط الكتروني للسيطرة على سوق العملة".
واكدت الكتلة على "ضرورة قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار وندعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي".
وتابعت التميمي، "على الدولة القيام باستيراد المواد الغذائية والتجارية وضخها ضمن مفردات البطاقة التموينية".
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