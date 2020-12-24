لبنان من الحرب الأهلية إلى انفجار المرفأ.. تسلسل زمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توشك إحدى أسوأ السنوات في تاريخ لبنان المضطرب على نهايتها فيما يعاني البلد من تداعيات انفجار هائل وانهيار اقتصادي.

تداعيات العام الحالي يبدو أنها ستتسبب بالمزيد من المتاعب السياسية والاقتصادية في عام 2021.

وفيما يلي تسلسل زمني لبعض الاضطرابات التي عايشها لبنان منذ عام 1975:

* 1975

الحرب الأهلية تندلع بعد أن نصب مسلحون كمينا لحافلة تقل فلسطينيين جنوب بيروت.

ويقسّم "خط أخضر" بيروت إلى شرق مسيحي وغرب مسلم.

* 1978

إسرائيل تغزو جنوب لبنان وتقيم منطقة احتلال في عملية تستهدف المسلحين الفلسطينيين.

* 1982

إسرائيل تشق طريقها إلى بيروت.

إخراج الجيش السوري من بيروت وإجلاء آلاف المقاتلين الفلسطينيين بقيادة ياسر عرفات بحرا بعد حصار دموي استمر عشرة أسابيع.

انتخاب بشير الجميل، قائد "القوات اللبنانية" رئيسا للبلاد لكنه اغتيل قبل توليه المنصب.

ذبح مئات المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على أيدي مسلحين سمحت القوات الإسرائيلية بدخولهم.

أمين الجميل شقيق بشير يتولى الرئاسة.

مليشيا الحرس الثوري الإيراني تؤسس تنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان.

* 1983

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق سلام برعاية أمريكية. سوريا تعارض الاتفاق الذي لم يتم التصديق عليها أبدا.

مفجرون انتحاريون شيعة يقتلون 241 من مشاة البحرية الأمريكية و58 مظليا فرنسيا في بيروت كانوا جزءا من قوة متعددة الجنسيات.

* 1984

فصائل مسلحة مسلمة تسيطر على بيروت الغربية.

الجيش اللبناني ينقسم على أسس دينية.

إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل والجميل يقطع صلاته بإسرائيل تحت ضغط سوري.

* 1988

البرلمان يفشل في انتخاب خليفة للجميل الذي يعين قائد الجيش العماد ميشال عون رئيسا لحكومة عسكرية.

* 1989

البرلمان ينتخب رينيه معوض رئيسا للبلاد. لكن معوض يلقى حتفه في تفجير ببيروت الغربية بعد أيام.

البرلمان ينتخب إلياس الهراوي رئيسا لكن عون يرفض الخضوع لسلطته.

عون يعلن حرب التحرير على القوات السورية ويرفض اتفاق الطائف الذي جرى التفاوض عليه في السعودية.

* 1990

يقاتل عون والقوات اللبنانية المسيحية بقيادة سمير جعجع لشهور للسيطرة على جيب مسيحي.

يرتب الفاتيكان وقفا لإطلاق النار.

في أكتوبر/تشرين الأول، تطرد القوات السورية عون من القصر الرئاسي. ويذهب إلى المنفى في فرنسا.

* 1991

البرلمان يقر قانونا للعفو عن جميع الجرائم السياسية مع انتهاء الحرب الأهلية.

* 1992

الملياردير رفيق الحريري يتولى رئاسة الحكومة في أول انتخابات بعد الحرب.

* 1996

إسرائيل تشن "عملية عناقيد الغضب" التي استمرت 17 يوما وأودت بحياة أكثر من 200 لبناني ردا على قصف حزب الله لشمال إسرائيل.

* 2005

اغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط في انفجار ضخم أثناء مرور موكبه في بيروت أسفر أيضا عن مصرع 21 آخرين.

المظاهرات الحاشدة والضغط الدولي يدفع سوريا لسحب قواتها من لبنان. الحلفاء الشيعة لدمشق ينظمون مسيرات كبيرة في لبنان دعما لسوريا.

* 2006

في يوليو/تموز، عبر حزب الله الحدود إلى إسرائيل وخطف جنديين وقتل آخرين مما فجّر حربا استمرت خمسة أسابيع. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا.

وبعد الحرب تصاعد التوتر في لبنان بسبب أسلحة حزب الله.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني استقال حزب الله وحلفاؤه من الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المدعوم من الغرب فؤاد السنيورة ونظموا احتجاجات بالشوارع.

اغتيال بيار الجميل السياسي المعارض لسوريا وأكبر أبناء أمين الجميل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

* 2007

واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة. كان مطلبهم المعلن الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة والخفي الرغبة في السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور.

* 2008

مقتل وسام عيد، ضابط الاستخبارات في قوى الأمن اللبناني الذي كان يحقق في اغتيال الحريري، في انفجار سيارة ملغومة في يناير/ كانون الثاني.

في مايو/ أيار اتهمت حكومة السنيورة مليشيا حزب الله بإدارة شبكة اتصالات خاصة وتركيب كاميرات تجسس في مطار بيروت. وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراء قانوني ضد الشبكة.

وبعد وساطة وقّع الزعماء المتنافسون اتفاقا لإنهاء 18 شهرا من الخلاف السياسي.



* 2011

الإطاحة بأول حكومة يرأسها سعد الحريري، ابن الحريري ووريثه السياسي، عندما انسحب حزب الله وحلفاؤه منها بسبب التوترات بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال الحريري الأب.

* 2012

مليشيا حزب الله ينتشرون في سوريا لمساعدة القوات الحكومية في إخماد تمرد سني ضد الرئيس بشار الأسد.

في أكتوبر/ تشرين الأول، أودى انفجار سيارة ملغومة بحياة المسؤول الأمني الكبير وسام الحسن.

وكانت وحدة المخابرات التي يقودها قد اعتقلت في أغسطس/ آب ميشال سماحة الوزير السابق الموالي لسوريا والذي اتُهم بنقل متفجرات من سوريا لشن هجمات في لبنان.

* 2019

في ظل ركود الاقتصاد وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، تواجه الحكومة ضغوطا للحد من العجز الضخم في الميزانية.

قوبلت مقترحات بخفض الأجور ومشروع بشأن معاشات التقاعد بمعارضة شديدة.

وتعهدت حكومة الحريري بسن إصلاحات طال انتظارها لكنها فشلت في إحراز تقدم من شأنه أن يفتح الباب أمام وصول الدعم الأجنبي.

في أكتوبر/ تشرين الأول أشعل تحرك حكومي لفرض ضريبة على مكالمات الإنترنت فتيل احتجاجات كبيرة ضد الطبقة الحاكمة شارك فيها لبنانيون من جميع الطوائف متهمين الزعماء السياسيين بالفساد وسوء الإدارة.

الحريري يستقيل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول. والأزمة المالية تزداد سوءا.

وأزمة نقص العملة الأجنبية في البنوك تؤدي لفرض قيود مشددة على السحب النقدي والليرة تبدأ في الانهيار.

* 2020

حسان دياب الأكاديمي غير المعروف، يصبح رئيسا للوزراء بدعم من مليشيا حزب الله وحلفائه.

لبنان يتخلف عن سداد ديونه السيادية في مارس/آذار.

المحادثات مع صندوق النقد الدولي تفشل في تحقيق أي تقدم مع رفض الأحزاب الرئيسية والبنوك الكبرى لخطة التعافي المالي.

الانهيار المالي يتسارع وتفقد الليرة نحو 80 بالمئة من قيمتها ومعدلات الفقر تقفز.

في الرابع من أغسطس/آب، كمية هائلة من نترات الأمونيوم تنفجر في مرفأ بيروت مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6000 وتدمير مساحات واسعة من المدينة مما يدفع حكومة دياب لتقديم استقالتها.

المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة تدين عضوا في حزب الله بالتآمر لقتل رفيق الحريري، وذلك بعد 15 عاما من اغتياله.

تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لكن الخلافات مستمرة بين الأحزاب بشأن توزيع الحقائب في وقت يحذر فيه البنك الدولي من أن أكثر من نصف السكان قد يسقطون في براثن الفقر في عام 2021، وتنضب فيه احتياطيات مصرف لبنان المركزي.