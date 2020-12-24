يحتفل الليبيون في 24 من ديسمبر من كل عام بالذكرى الـ69 لاستقلال بلادهم وتحررها من الاستعمار الإيطالي.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1951 أعلن رسميا عن استقلال ليبيا ليتوج بذلك نضالات وتضحيات جسام قدمها الشعب الليبي لأكثر من عقدين عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدها مختلف مناطق البلاد.
لاستقلال ليبيا.. السراج "يقنن" عودة الاستعمار
وجاء إعلان الاستقلال تأسيسًا على القرار 289 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني العام 1949 الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير/كانون الثاني 1952.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى الاستقلال.. الليبيون يتوقون لبلد موحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.