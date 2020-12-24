في ذكرى الاستقلال.. الليبيون يتوقون لبلد موحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يحتفل الليبيون في 24 من ديسمبر من كل عام بالذكرى الـ69 لاستقلال بلادهم وتحررها من الاستعمار الإيطالي.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1951 أعلن رسميا عن استقلال ليبيا ليتوج بذلك نضالات وتضحيات جسام قدمها الشعب الليبي لأكثر من عقدين عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدها مختلف مناطق البلاد.

لاستقلال ليبيا.. السراج "يقنن" عودة الاستعمار

وجاء إعلان الاستقلال تأسيسًا على القرار 289 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني العام 1949 الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير/كانون الثاني 1952.

