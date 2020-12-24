2020.. أبرز أحداث "عام كورونا" في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما بين وفيات وخطط ملغاة وإعلان طوارئ جاء عام 2020 الذي سيطرت على غالبية أحداثه جائحة كورونا.

ومن النادر أن يؤثر حدث واحد على عام واحد بشكل كامل مثلما شكلت جائحة فيروس كورونا عام 2020.

وهذه نظرة على بعض الأحداث المهمة التي واكبت بدء المرض في اجتياح المجتمع البشري، وتعلم البشرية مكافحته.



31 ديسمبر 2019:

- تايوان تبدأ في فحص القادمين من مدينة ووهان الصينية بعد ورود تقارير خلال شهر كانون أول/ديسمبر حول تفشي مرض التهاب رئوي مجهول.

9 يناير 2020:

- تسجيل أول حالة وفاة تعود لفيروس كورونا المستجد، الذي لم يكن قد تم إطلاق اسم له بعد، في مدينة ووهان الصينية، التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة.

21 يناير:

- تايوان تسجل أول حالة إصابة بالفيروس لشخص قادم من ووهان.

23 يناير:

- إصدار الأوامر لسكان ووهان بعدم مغادرة المدينة وارتداء الكمامات.

24 يناير:

- تايوان تحظر تصدير الأقنعة الجراحية.

27 يناير:

- ألمانيا تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، عقب إصابة شخص في مقر عمله بالفيروس، بعدما نقل العدوى له زميل صيني في ولاية بافاريا.

30 يناير:

- منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس كورونا في الصين يمثل مسألة صحية عامة طارئة تثير قلقا دوليا.

31 يناير:

- إيطاليا تعلن حالة الطوارئ عقب رصد حالتي إصابة بالفيروس، وتطبيق قواعد كان متوقع أن يستمر العمل بها لمدة نصف العام.

4 فبراير :

- سفينة دايموند برنسيس السياحية تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني. وإصابة أكثر من 700 راكب من بين 2660 راكب ووفاة 13 شخصا بالفيروس. وعدم السماح للركاب بمغادرة السفينة حتى 19 شباط/فبراير، عقب ثبوت سلبية إصابتهم بالفيروس. ودايموند برنسيس إحدى أوائل السفن السياحية التي تتعرض لهذا الوضع خلال فترة الجائحة.

6 فبراير:

- تايوان تحظر دخول القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو، بالإضافة إلى السفن السياحية الدولية، وبدء تقنين الأقنعة الطبية.

10 فبراير :

- حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين تتجاوز ألف حالة.

11 فبراير:

- منظمة الصحة العالمية تطلق على الفيروس اسم سارس- كوفيد-2 وتطلق على المرض الذي يسببه الفيروس كوفيد-19. وبعد شهر، تم رسميا إعلان أن فيروس كورونا أصبح جائحة.

12 فبراير:

- إلغاء المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، وهو حدث سنوي يعقد في برشلونة، بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا. ويعد هذا أول الكثير من الفعاليات الاعتيادية التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها بسبب المخاوف الصحية.

15 فبراير:

- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أوروبا في فرنسا، وتعود لسائح صيني وصل فرنسا في كانون ثان/يناير .

16 فبراير:

- تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

21 فبراير:

- إصابة ماتيا مايستري (38 عاما) بفيروس كورونا في بلدة كودوجنو الإيطالية، أول حالة إصابة محلية بالفيروس في البلاد التي سرعان ما تصبح بؤرة لتفشي الجائحة.

23 فبراير:

- تطويق 11 مدينة إيطالية في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 50 ألف شخص. وإلغاء كرنفال في مدينة فينيسيا.

26 فبراير:

- البرازيل تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

27 فبراير:

- المملكة العربية السعودية تعلق رحلات العمرة.

28 فبراير:

- حظر جميع الفعاليات العامة التي يشارك بها أكثر من ألف شخص في سويسرا حتى منتصف آذار/مارس.

29 فبراير:

- وزارة الصحة الأمريكية تؤكد وفاة شخص بمرض كوفيد-19، لتصبح أول حالة وفاة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

4 مارس:

- إغلاق جميع المدارس في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

7 مارس:

- الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بمرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية.

10 مارس:

- إيطاليا تصبح أول دولة في الغرب تفرض إجراءات إغلاق شاملة لمكافحة فيروس كورونا.

-النمسا تفرض حظرا على دخول المسافرين القادمين من إيطاليا، الذين لا يحملون وثائق صحية، وتحظر جميع الفعاليات المقامة في أماكن مفلقة، التي يشارك فيها أكثر من مئة شخص.

11 مارس:

- الولايات المتحدة الأمريكية تحظر دخول الأوروبيين، مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. والسماح للأمريكيين في الخارج بالعودة ، بشرط أن يخضعوا لاختبار فيروس كورونا.

12 مارس:

- انهيار الأسواق عالميا في ظل المخاوف من فيروس كورونا. وفي ظل الذعر، عدة دول أوروبية تفرض حظرا على الدخول لأراضيها وتبدأ في مطالبة المؤسسات مثل المدارس بإغلاق أبوابها.

13 مارس:

- ترامب يعلن حالة طوارئ عامة لمواجهة فيروس كورونا.

- توقف جميع الفعاليات الرياضية البريطانية، بما فيها رابطة الدوري الانجليزي، في انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

14 مارس:

- إسبانيا تفرض قيود إغلاق صارمة. ومع ذلك، حالات الوفاة بفيروس كورونا ترتفع بأكثر من 3400 حالة خلال عشرة أيام.

14 مارس:

- الدنمارك تغلق حدودها بسبب جائحة كورونا.

15 مارس:

- ألمانيا تغلق حدودها مع النمسا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وسويسرا، حيث تحاول احتواء الفيروس قبل تفشيه.

17 مارس:

- ألمانيا تحظر دخول الأشخاص غير المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.

18 مارس:

- ولاية تيرول النمساوية تقيم حجرا صحيا، عقب أن نشر عدد من السائحين المرض في منتجع باد إيشل للتزحلق. وولاية بافاريا الألمانية تغلق حدودها مع تيرول.

- إلغاء مسابقة يوروفيجن الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

- الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تتفقان على إغلاق حدودهما البرية مؤقتا أمام " حركة التنقل غير الأساسية".

- البنك المركزي الأوروبي يوافق على برنامج إغاثة طارئة تبلغ قيمته 750 مليار يورو ( 7ر912 مليار دولار) بهدف مكافحة تداعيات فيروس كورونا.

19 مارس:

- تايوان تحظر دخول الأجانب لأراضيها.

- حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا تصل إلى 3000 حالة، متجاوزة الصين. الصدمة تصيب العالم جراء نشر صور لضحايا في بيرجامو يجرى نقلهم في شاحات عسكرية بسبب امتلاء محرقة الجثث في المدينة.

- إغلاق جميع منافذ الدخول إلى العاصمة الاردنية عمان بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

- أستراليا ونيوزيلندا تغلقان حدودهما أمام غير المقيمين.

- وزارة الخارجية الأمريكية تبلغ المواطنين الأمريكيين أنه يتعين عليهم العودة فورا إلى أمريكا أو الاستعداد للبقاء في المكان الذي يتواجدون فيه.

- وزير الخارجية الأمريكي مايك بنس يعلن تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

20 مارس:

- إغلاق المدارس في أنحاء بريطانيا، بعد وفاة 104 حالة بسبب فيروس كورونا. إعادة فتح المدارس في الأول من حزيران/يونيو.

- ولاية نيويورك تخضع لإجراءات الاغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. ومدينة نيويورك فقط تسجل 4000 حالة. في النهاية، تم إرسال سفينة طبية عسكرية لتقديم المساعدة. من ناحية أخرى، أصدر جافين نيوزوم حاكم كاليفورنيا أوامره ببقاء المواطنين في المنازل لكبح تفشي فيروس كورونا.

22 مارس:

- بعد الاعلان عن إجراءات جديدة صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخضع للعزل بسبب ثبوت إصابة أحد أطبائها بفيروس كورونا.

23 مارس:

- مسؤولو الولايات والحكومة الاتحادية في ألمانيا يوافقون على فرض قيود تستبعد تجمع أكثر من شخصين لا يقيمان سويا.

- فرض إغلاق شامل في بريطانيا.

24 مارس:

- اعترافا بمخاطر الجائحة، اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون اليابانيون يقرران تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام حتى عام 2021.

- الهند تعلن إغلاق لمدة 21 يوما، مما أدى لعودة الكثيرين من العاطلين فجأة إلى ديارهم، مما ساهم بصورة أكبر في تفشي الفيروس.

25 مارس:

- شركة طيران الإمارات ومقرها دبي تعلق جميع الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

- النواب الألمان يتجاهلون كتاب القواعد النقدية للموافقة على موازنة طارئة لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 156 مليار يورو ( 1ر190 مليار دولار) فيما يمثل ذلك ديونا جديدة.

27 مارس:

- الكونجرس الأمريكي يصادق على أكبر حزمة إنقاذ في تاريخه لمواجهة فيروس كورونا، حيث أقر بتقديم مساعدات بقيمة 2 مليار دولار.

-الرئيس الروسي فلادمير بوتين يقول إنه على المواطنين القيام بعطلة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع والبقاء في المنزل، على أن تستمر في العمل المتاجر والصيدليات والمستشفيات فقط. البيانات الرسمية تظهر أنه تم تسجيل 1500 حالة في روسيا، معظمها في موسكو.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن أنه أصيب بفيروس كورونا. ويتم نقل جونسون للمستشفى، ولكنه يشفى.

- جنوب أفريقيا تفرض أحد أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم لمواجهة فيروس كورونا، حيث تغلق الحدود وتطبق حظر التجوال وتحظر بيع المشروبات الكحولية والسجائر، بهدف إتاحة أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.



30 مارس:

البرلمان المجري يمرر قانونا طارئا يمنح الرئيس فيكترو أوربا ن صلاحيات واسعة للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا. ويتم إلغاء القانون بعد شهرين ونصف واحتجاجات من جانب الدول الأوروبية الأخرى.

2 أبريل:

- عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا عالميا تتجاوز مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

- إعفاء بريت كروزير ، قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفيلت من منصبه، بسبب عدم كفاءته لتأدية عمله. المعلومات بشأن تفشي فيروس كورونا على حاملة الطائرات تظهر بصورة علنية. من بين طاقم مكون من 5000 فرد، ثبتت إصابة ألف شخص بالفيروس.

8 أبريل:

- إلغاء القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

10 أبريل:

- بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يحتفل بالجمعة العظيمة وبقية عيد الفصح في عزلة نسبية . ويدعو لانهاء السلوك الأناني ويطالب بالتضامن.

11 أبريل:

- حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا تصل إلى 20 ألف حالة، هى أعلى حصيلة في العالم. وإيطاليا ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس على مستوى العالم.

14 أبريل:

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق تمويل منظمة الصحة العالمية، ويقول إنها خاضعة للصين وتعاملت بصورة متأخرة مع الأزمة.

16 أبريل:

- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يقيل وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا لخلافه مع تقييمه بشأن مخاطر فيروس كورونا.

16 أبريل:

- اليابان تمدد حالة الطوارئ لتشمل الدولة بأكملها.

- إرجاء احتفالات يوم النصر في روسيا للاحتفال بالذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

19 أبريل:

- المشاهير يجمتعون افتراضيا من أجل حفل على شبكة الانترنت لمدة ثمان ساعات" عالم واحد: معا في المنزل" بهدف رفع المعنويات وتقديم الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية، في الوقت الذي كان فيه معظم سكان العالم يخضعون لإجراءات إغلاق.

20 أبريل:

- قبل فترة قصيرة من بداية شهر رمضان، المملكة السعودية تغلق أهم مساجدها.

21 أبريل:

- رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر يعلن " أنباء حزينة" مفادها أنه لن يتم إقامة مهرجان "أوكتوبر فيست" المحبب لدى الألمان بسبب جائحة كورونا.

23 أبريل:

- ترامب يقترح التغلب على فيروس كورونا من خلال حقن الجسم بالمطهرات والأشعة فوق البنفسيجية.

27 أبريل:

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين حالة. بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تظهر وفاة أكثر من 210 ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

30 أبريل:

- إصابة رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، ويدخل في عزل ذاتي مؤقت. وقال بعض المسؤولين المساعدين له لاحقا إنهم أصيبوا بالفيروس.

4 مايو:

- مؤتمر لجمع الأموال من أجل اللقاحات والأدوية عبر شبكة الانترنت يجمع أكثر من 4ر7 مليار يورو.

5 مايو:

- بريطانيا تصبح الدول الأوروبية صاحبة أكبر عدد من حالات الاصابة بفيروس كورونا بواقع 32 ألف حالة، تليها إيطاليا.

8 مايو:

- تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 8ر11% في آذار/مارس الماضي، بحسب وكالة الاحصاءات الألمانية. ألمانيا تعد ثالث أكبر مصدر على مستوى العالم والأكبر في أوروبا.

- معدل البطالة في أمريكا يصل إلى 14.7%، وهو المعدل الأعلى منذ 1929، في ظل تأثير الجائحة على الاقتصاد.

16 مايو:

- الدوري الألماني لكرة القدم أول رابطة رياضية رئيسية لكرة القدم تستأنف اللعب بعد إجراءات الاغلاق، بدون جمهور وفي ظل بروتوكل نظافة صارم.

21 مايو:

- حصيلة الاصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تصل إلى 5 ملايين، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، والوفيات أكثر من 328 ألف حالة.

29 مايو:

- ترامب يعلن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية على أن يسري هذا القرار في تموز/يوليو 2021.

12 يونيو:

- إعادة فتح المتاجر غير الضرورية في إيرلندا الشمالية، مما يشير إلى بداية تخفيف القيود. وانجلترا تحذو حذوها بعد أيام، وتليها ويلز واسكتلندا.

13 يونيو:

- توصل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لاتفاق مع شركة استرازينكا البريطانية-السويدية لشراء 300 مليون جرعة من اللقاح الذي ستنتجه الشركة، والذي مازال قيد التطوير.

15 يونيو:

- فنلندا تلغى حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر لمواجهة جائحة كورونا. وجرى استخدام الصلاحيات الطارئة التي تم إقرارها منتصف آذار/مارس الماضي لحظر السفر من وإلى منطقة أوسيما المكتظمة بالسكان، بالإضافة إلى إغلاق المدارس.

19 يونيو:

- البرازيل تصبح ثاني أكثر دولة تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من مليون حالة إصابة و49 ألف حالة وفاة.

22 يونيو:

- المملكة العربية السعودية تعلن إقامة شعائر الحج، ولكن بمشاركة عدد محدود من المسلمين المقيمين في السعودية بسبب مخاوف من جائحة كورونا.

25 يونيو:

- وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام عقار ريمديسيفير كعلاج للمصابين بمرض كوفيد -19. المفوضية الأوروبية تصدق على القرار مطلع تموز/يوليو .

28 يونيو:

- إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا عالميا يصل إلى 10 ملايين، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والوفيات تتجاوز 500 ألف حالة.

29 يونيو:

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يعلن فرض إجراءات إغلاق على مدينة ليستر. وتعد هذه أول مرة تخضع فيها منطقة في بريطانيا لإجراءات مشددة بعيدا عن بقية البلاد، مما مهد الطريق أمام فرض قيود وفقا "لنظام المستويات".

7 يوليو:

- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يصبح أول رئيس على مستوى العالم يصاب بفيروس كورونا.

8 تموز/يوليو : احتجاجات ضد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا تتحول لأعمال عنف في بلجراد ومدن أخرى. المتظاهرون يجتاحون برلمان صربيا لفترة قصيرة.

15 يوليو:

- مع بدء موسم السياحة الأوروبي وسائحون أكثر شجاعة يبدأون في السفر للخارج، الاصابات ترتفعو. وحكومة جزيرة مايوركا الإسبانية تغلق أخيرا جميع المؤسسات في منطقة باليرمان، بعد تدفق المئات من السائحين هناك فيما يعد انتهاكا لقواعد مكافحة فيروس كورونا.

21 يوليو:

- قادة الاتحاد الأوروبي يضخون الموارد من أجل موازنة وحزمة تحفيز بقيمة 8ر1 تريليون يورو لمساعدة اقتصاد الكتلة الأوروبية التعافي من جائحة فيروس كورونا.

24 يوليو:

- منظمة الصحة العالمية تسجل أكثر من 284 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، فيما تعد حصيلة قياسية. معظم هذه الحالات تم تسجيلها في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

30 يوليو:

- أمريكا تعلن انخفاض إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 9ر32%، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، فيما تعد أكبر نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ 1947.

1 أغسطس:

- ألمانيا توافق على تقديم اختبارات مجانية لفيروس كورونا للمسافرين العائدين من العطلات بالخارج. ويتم تحديث هذه القاعدة ليصبح الاختبار إلزامى للاشخاص العائدين من المناطق الخطرة بعد أسبوع. الاختبارات تبقي مجانية حتى منتصف أيلول/سبتمبر.

9 أغسطس:



- بيانات جامعة جونز هوبكنز تظهر أن أمريكا سجلت ربع إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا ويبلغ 5 ملايين حالة، والوفيات تبلغ 162 ألف حالة وفاة.

11 أغسطس:

- الرئيس الروسي بوتين يعلن أن معمل روسي طور لقاحا مضادا لفيروس كورونا يطلق عليه “سبوتنيك V "، ويقوم شخصيا بتدشينه، قائلا إن إحدى بناته تلقت العقار ولم نكن هناك أعراض جانبية أسوأ من حمى خفيفة ومؤقتة.

- بعد 100 يوم من عدم تسجيل أي حالات عدوى محلية، نيوزيلندا تسجل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا.

28 أغسطس:

- المجر تعلن عزمها إغلاق حدودها ابتداء من أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

29 أغسطس:

- المئات من المتطرفين اليمنيين يقتحمون سلالم البرلمان الألماني على هامش مسيرة مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا في برلين.

9 سبتمبر:

- المفوضية الأوروبية تتوصل لاتفاق مع شركة بيونتيك الألمانية لتأمين الحصول على 300 مليون جرعة بمجرد أن يصبح اللقاح الذي كان لم يزل قيد الاختبارمتاحا.

18 سبتمبر:

- إسرائيل تعود لإجراءات الاغلاق، بعدما سجلت أكثر من 3800 حالة إصابة جديدة في اليوم.

19 سبتمبر:

- العاصمة الإسبانية مدريد تعيد فرض إجراءات الطوارئ في قطاعها الجنوبي، مما يدفع السكان لتنظيم مظاهرات، متهمين السلطات بعدم النزاهة.

22 سبتمبر:

- حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 200 ألف حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات في أي دولة. الولايات المتحدة الأمريكية سجلت حتى الآن 8ر6 مليون حالة.

- إلغاء حفل منح الحائزين على جائزة نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد المقررة في 10 كانون أول/ديسمبر في ستوكهولم، بسبب جائحة كورونا. وكذلك تقييد مراسم منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو.

28 سبتمبر:

- هولندا تعيد فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين تجاهلوا القيود المفروضة بالفعل. وتشمل القيود إغلاق مبكر للحانات والمطاعم والإلزام بارتداء الكمامات أثناء التسوق في المدن الكبرى.

29 سبتمبر:

- حصيلة الوفيات بفيروس كورونا عالما تصل إلى مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حيث سجلت أمريكا والبرازيل والهند والمكسيك معظم حالات الوفاة.

30 سبتمبر:

- إعلان حالة الطوارئ في جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

14 أكتوبر:

- فرنسا تعيد فرض أكثر القيود صرامة بعد تجاوز حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا 30 ألف حالة. وتشمل القيود فرض حظر تجوال ليلي ابتداء من 17 تشرين أول/أكتوبر. الاعلان عن مزيد من القيود في 28 تشرين أول/أكتوبر.

- تطبيق نظام المستويات المتعلق بالقيود لاحتواء فيروس كورونا في انجلترا، الذي يضع ثلاثة مستويات من القيود المختلفة بناء على عدد الحالات في كل دولة. المناطق الشمالية من انجلترا تخضع لقيود أكثر صرامة من الجنوب، مما سبب اشتباكات بين الساسة في الشمال والحكومة. وكل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تعلن عن أنظمة المستويات الخاصة بها.

18 أكتوبر:

- الصين تعلن نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9ر4% خلال الربع الثالث، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

19 أكتوبر:

- منظمة الصحة العالمية تسجل أكثر من 40 مليون إصابة بفيروس كورونا، معظمها في أمريكا والهند والبرازيل.

23 أكتوبر:

- ويلز تدخل الإغلاق لمدة 17 يوما لوقف ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

24 أكتوبر:

- الدنمارك تغلق حدودها مع ألمانيا، بسب بالمخاطر المتعلقة بفيروس كورونا.

28 أكتوبر:

- المسؤولون الألمان يوافقون على فرض إجراءات إغلاق جزئية في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، بالتركيز على إغلاق المنشآت مثل الحانات والمطاعم والحد من التجمعات الاجتماعية. وتم تمديدها بعد ذلك حتى العاشر من كانون ثان/يناير المقبل.

30 أكتوبر:

- بلجيكا تعيد فرض إجراءات الإغلاق.

31 أكتوبر:

- سلوفاكيا تبدأ في اختبارات فيروس كورونا بهدف فحص حالة أفراد سكانها. في النهاية جرى اختبار 6ر3 مليون من بين 5ر5 مليون نسمة.

3 نوفمبر:

- إصابة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفيروس كورونا، بعد أسبوع من نقله إلى مستشفى بألمانيا.

4 نوفمبر:

- الحكومة الدنماركية تعلن عن ذبح 15 مليون من بين 17 مليون من حيوان المنك، عقب اكتشاف انتقال أشكال متحورة من فيروس كورونا من المنك للبشر.

7 نوفمبر:

- تحول تظاهرة لـ 20 ألف شخص يشككون في فيروس كورونا لفوضى في لايبزيج بألمانيا، مما تطلب تدخل الشرطة.

9 نوفمبر:

- شركة فايزر الأمريكية وبيونيك الألمانية تعلنان التوصل للقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة أكثر من 90%، مما يمهد الطريق أمام سباق للتقدم للحصول على موافقة تنظيمية على اللقاح.

10 نوفمبر:

- كبير المفاوضين الفلسطنيين صائب عريقات يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 65 عاما.

16 نوفمبر:

- شركة موديرنا الأمريكية تكشف عن لقاحها ضد فيروس كورونا، وتقول إنه فعال بنسبة 5ر94%.

18 نوفمبر:

- الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا تصل إلى 250 ألف حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

23 نوفمبر:

- جامعة أوكسفورد وشركة استرازينكا تعلنان عن لقاحهما المرشح المضاد لفيروس كورونا، وتبلغ نسبته فعاليته نحو 70 %.

8 ديسمبر:

- بريطانيا تصبح أول دولة تبدأ التطعيم بلقاح فايزر/بيونتيك ضد فيروس كورونا.

10 ديسمبر:

- البنك المركزي الأوروبي يعزز برنامج الشراء الطارئ بواقع 500 مليون يورو ليصل إلى 85ر1 تريليون يورو.

11 ديسمبر:

- إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح لقاح فايزر/ بيونيك موافقة طارئة للاستخدام، مما يمهد الطريق أمام بدء التطعيم بعد أيام من الموافقة.

13 ديسمبر:

- مع استمرار ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، مسؤولو ألمانيا يوافقون على تشديد إجراءات الاغلاق المفروضة، مما يقضى على الآمال السابقة بتخفيف القواعد خلال عطلات عيد الميلاد. ومن المقرر انتهاء العمل بهذه الاجراءات في 10 كانون ثان/يناير المقبل، ولكن المسؤولين قالوا إنه يمكن بسهولة تمديد هذه الإجراءات إلى ما بعد هذا الموعد.

17 ديسمبر:

- إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

18 ديسمبر:

- لقاح مودرينا يحصل على الموافقة التنظيمية في أمريكا.

19 ديسمبر:

- بريطانيا تعود لإجراءات الاغلاق في ظل تقارير حول انتشار سلالة متحورة لفيروس كورونا في البلاد. عدة دول تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا.

21 ديسمبر:

- وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح فايزر/بيونيك داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق أمام بدء التطعيم في نهاية عام 2020.

- إسرائيلي / 74 عاما/ يصبح أول مريض يموت من فيروس كورونا بعد إصابته للمرة الثانية.

24 ديسمبر:

- أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد كورونا في ست دول حول العالم حتى الآن.