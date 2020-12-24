تركيا تطلق عملية امنية ضد حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الخميس إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في ولاية (وان) شرقي البلاد. وقال صويلو خلال مشاركته في اجتماع مع مديري أمن الولايات التركية عبر تقنية الاتصال المرئي إن العملية (الصاعقة 17 بيستا) بدأت بمشاركة 3251 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية بالولاية.

وشدد على استمرار العمليات الأمنية في البلاد حتى القضاء على آخر مسلح وإحلال الأمن والرفاه في المنطقة.

وفي يوليو الماضي انطلقت عملية (الصاعقة) بهدف القضاء التام على "الإرهاب" داخل البلاد.

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