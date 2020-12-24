وفاة 20 على الأقل في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول أمني لرويترز إن ما لا يقل عن 20 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وأضاف أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجرا آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصا وفقا لروايات الناجين.