شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في إريتريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الإعلام في إريتريا تسجيل أول وفاة بسبب مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، خلال وقت متأخر أمس، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 877 بينما بلغ عدد المتعافين 599. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل بخصوص الوفاة. كانت إريتريا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 21 مارس.

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