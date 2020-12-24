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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة وزراء صربيا تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت صربيا رسمياً، اليوم، برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش، وعضوة في مجموعة إدارة الأزمات الوبائية تدعى داريا كيسيتش-تيباشيفيتش، أول جرعتين من اللقاح.
وقالت كيسيتش-تيباشيفيتش، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الحكومية: "أريد أن أثبت شخصياً أن اللقاح آمن".
وفي عملية شراء أولية للقاحات، حصلت صربيا على 4875 جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.
وسوف يتم توزيع الدفعة الأولى من الجرعات على الأشخاص في دور رعاية المسنين.
ووفقاً لبيانات القيادة الوطنية المعنية بفيروس كورونا، سجلت صربيا، أمس، 4426 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، مع 51 حالة وفاة.
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