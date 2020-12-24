شكرا لقرائتكم خبر عن طفرات «كورونا» مستمرة.. 3 سلالات جديدة خلال أيام! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ظهرت على مدار الأيام الماضية ثلاث سلالات جديدة من فيروس «كورونا»، كان آخرها طفرة جديدة في نيجيريا، بحسب ما أفاد، الخميس، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج.

وكانت بريطانيا أعلنت ظهور سلالة جديدة للفيروس، ما أثار القلق في جميع أنحاء العالم بعدما أفادت تقارير بأنها معدية أكثر من سابقاتها. وأصبحت بريطانيا معزولة بعد أن أوقفت عدة دول رحلات السفر منها وإليها. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد الماضي، إن السلالة الجديدة «خرجت عن السيطرة».

وعقب إعلان بريطانيا عن رصد تحور للفيروس التاجي، ظهرت سلالة ثالثة أشد منها في جنوب إفريقيا، بحسب ما جاء على لسان وزير الصحة البريطاني، مساء الأربعاء. وأوضح هانكوك أنه «تم رصد حالتين أكثر عدوى من السلالة المنتشرة في بريطانيا». وأضاف أن «الحالتين كانتا على اتصال مع أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا، خلال الأسبوعين الماضيين».

وكشف وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويليني مخيزي، الأربعاء، عن «معدل انتشار مقلق». وأشارت تقارير إلى أن السلالة الجديدة ربما تفسر الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في جنوب إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

وعن الفيروس الجديد المتحور الجنوب أفريقي، ذكر نكينجاسونج: «نعتقد أن هذه الطفرة لن يكون لها تأثير على التطعيم ضد كوفيد-19 في القارة»، مشيراً إلى أن العدوى في جميع أنحاء القارة ارتفعت بنسبة 10.9 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بما في ذلك زيادة بنسبة 52 في المئة في نيجيريا و40 بالمئة في جنوب إفريقيا.

وقال جون نكينجاسونج، إن هناك «سلالة في نيجيريا مختلفة عن تلك التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد». وأضاف أن «مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية، سيحللون المزيد من العينات للتحقق منها. نحتاج إلى بعض الوقت».

وذكر المسؤول الصحي أن «التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية»، وتابع أن «حالة تأهب جنوب أفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذا الأسبوع».