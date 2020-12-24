شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار مذكرة إيداع في السجن بحق زعيم «قلب تونس» نبيل القروي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام، الخميس، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاء إلى رئيس حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي لحضور جلسة استنطاق بشأن قضية شبهة «تبييض الأموال» التي سبق أن تم إيقاف القروي تحفظياً على ذمتها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، أن القطب القضائي المالي قرر عقب جلسة الاستماع والاطلاع على تقرير النيابة إصدار مذكرة إيداع في السجن بحق نبيل القروي. وتأتي مذكرة التوقيف استناداً إلى نتيجة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

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