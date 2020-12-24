شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لريادة الأعمال» يوجه المستثمرين للمشاريع الاجتماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد قادة أعمال شاركوا في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الأهمية الاستثنائية لدورة هذا العام، حيث تنعقد في ظل ظروف اقتصادية غير طبيعية وطموحات اجتماعية بتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على قوة واستقرار الأسواق في العالم. وأشار المشاركون إلى أن ريادة الأعمال لا تشكل فقط أحد الأنماط التجارية السائدة؛ بل هي إحدى الأدوات الرئيسية لاستنهاض النمو والتنمية في العالم أجمع.

نجلاء المدفع: المهرجان سلط الضوء على أهمية البعد الاجتماعي في هذا الوقت

وقالت نجلاء المدفع مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «اتسم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بأهمية بالغة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البعد الاجتماعي للريادة في هذا الوقت بالذات؛ إذ تأثرت اقتصادات الدول بأشكال ومستويات مختلفة، ما أفسح المجال أمام رواد الأعمال لإثبات أهمية وجودهم وثقافتهم لمساعدة مجتمعاتهم على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل هذه الظروف».

وأضافت: «أظهر المهرجان الإمكانات الرائدة لرواد الأعمال وإبداعاتهم الرامية إلى صنع التغيير من خلال تطوير حلول تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، حيث وجه المهرجان دعوة صريحة لرواد الأعمال بأن ما يشهده العالم حالياً جراء الأزمة الصحية العالمية يتيح لهم فرصة كبيرة لصنع التغيير في مجتمعاتهم، والارتقاء إلى مستوى احتياجات العالم، والمساعدة في تشكيل مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً».

محمد المشرخ: الاستثمار يجب أن يكون في الأثر الاجتماعي وليس بالأرباح فقط



وتناول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ أحد شركاء مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2020، علاقة المستثمرين برواد الأعمال وكيفية توظيفها في خدمة المجتمعات وتحقيق تطلعاتها.

وقال المشرخ: «لم يتوقف التاريخ عن إثبات أهمية الأثر الاجتماعي في نجاح الأعمال، فهذا الأثر يصنع سمعة الأعمال ويعزز العلاقة مع الجمهور، ويبني الثقة اللازمة لاستمرار المشاريع ونجاحها، وهو ما يؤكد أن الاستثمار يجب أن يكون بالأثر الاجتماعي وبرسالة الأعمال ومدى التزامها بشروط الاستدامة والتنمية الشاملة وليس بالأرباح فقط».

وأكد المشرخ أن المستثمرين يحملون الأفكار ذاتها التي تتبناها المجتمعات مثل حماية الكوكب، وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للمواد الأولية اللازمة للصناعات أو لأنماط الحياة السائدة. وأشار المشرخ أن رواد الأعمال الذين يقدمون مقترحات لمشاريع قائمة على هذه الأفكار يمتلكون فرصاً للحصول على الدعم والسيولة اللازمة أكثر من غيرهم ممن يتمسكون بالأفكار التقليدية السائدة حول العمل والريادة الاقتصادية.

وأشار المشرخ أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يضع الاستثمارات ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية على قائمة أولويات الدعم، التزاماً من المكتب بمستقبل الإمارة واستدامة نمو اقتصادها والارتقاء بجودة حياة مجتمعها.

أمين الزرعوني: التكنولوجيا أداة العصر والبشر يقودون الذكاء الاصطناعي

من جانبه قال أمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية؛ أحد الشركاء الداعمين لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته الرابعة: «نحن سعداء لأننا كنا أحد الداعمين للمهرجان والمساهمين في تعريف الجمهور برسالته ومخرجاته، حيث أكد المتحدثون الذين استضافهم، حقيقة طالما آمنا بها وتحدثنا عنها، وهي أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لا تقود الأعمال ولا تصنع نجاحها بمعزل عن الوعي والثقافة البشرية؛ بل هي أداة فاعلة في يد رواد وقادة الأعمال المبدعين الذين يضعون خططاً طموحة وملتزمة بمستقبل مشاريعهم ومجتمعاتهم على حد سواء».

وأكد الزرعوني أن الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا بوصفها أداة العصر الحالي والقادم، يجب ألا يتسبب في إهمال العامل البشري الذي سيبقى هو العامل الحاسم في نجاح المشاريع وتطوير المجتمعات.

وأضاف: «معظم التقنيات المتطورة والابتكارات الرقمية المتوفرة اليوم هي نتاج أفكار وإبداعات رواد الأعمال في العالم، ولذلك نواصل دعمنا لتعزيز ابتكارات الرواد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الذين يسهمون بقوة في التحول الرقمي لمختلف القطاعات».

حليمة العويس: ريادة الأعمال المنسجمة مع تطلعات المجتمعات تُسهم في الانتعاش



وقالت حليمة حميد العويس، المديرة التنفيذية لشركة سلطان بن علي العويس العقارية: «مثّل عام 2020 تحدياً كبيراً لجميع أنواع الأعمال في العالم، حيث شهدنا تغييراً ملحوظاً في أنماط الحياة والقدرة الشرائية للأسواق وتدفق المنتجات والمواد الخام، مما أثر في معدلات النمو ومصير التنمية العالمية.

وعلى الرغم من أن الأمور تبدو غير مبشرة، فإن هناك فرصة متزايدة للاستفادة من ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي يمكن توجيهها نحو تعزيز عوامل نهوض المجتمعات وتنشيط الحركة الاقتصادية».

وأضافت: «نحن نؤمن بالتخطيط بعيد المدى للمشاريع التجارية، ونؤمن أيضاً بأن ريادة الأعمال المنسجمة مع تطلعات المجتمعات ستسهم إلى حد كبير في الانتعاش واستعادة الاقتصاد عافيته، وهذا ما ترجمناه من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال».



جاكلين نوفوجراتز: الوصول إلى المنشود يحتاج إلى تنسيق بين كافة المستويات



وتناولت جاكلين نوفوجراتز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أكيومن؛ أحد أبرز المتحدثين الرئيسيين في المهرجان، أهمية اعتماد رواد الأعمال على قوتهم الذاتية، من أجل بناء بيئة عمل مرنة ومواتية، وقالت: «لديّ أمل كبير في رواد الأعمال الشباب، فهذا الجيل يتسم بالمبادرة والابتكار واقتراح حلول غير تقليدية لتخطي المشكلات ولا ينتظر من غيره أن يقدم حلولاً لمشكلاته».

وتابعت نوفوجراتز: «إن دعم هذا الجيل من رواد الأعمال يتطلب شجاعة في التقرير، ومخيلة أخلاقية تراعي احتياجات الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً، وتعمل على وضع الخطط للارتقاء بقدراتها ومستوى دخلها ومعيشتها، وهو ما يعني أن الوصول إلى المستقبل المنشود يحتاج إلى تنسيق وجهد مشتركين بين كافة المستويات».