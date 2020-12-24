شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تجمعات لـ«الأبيض» قبل تصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري رقم 20 في مقر الاتحاد بدبي برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.

واعتمدت اللجنة البرنامج المقدم من المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني الأول فان مارفيك للفترة المقبلة استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس/آذار المقبل حيث ستكون هناك 3 تجمعات، الأول للفترة من 2 إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل، والثاني للفترة من 6 إلى 10 فبراير/ شباط، فيما الثالث للفترة من 17 إلى 30 مارس/ مارس.

وقررت اللجنة التنسيق مع الأمانة العامة بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات «الأبيض» في التصفيات داخل الدولة أمام ماليزيا يوم 25 مارس وأمام تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو/ حزيران.

وفي ما يتعلق بالمنتخب الأولمبي ( مواليد 99 وما فوق ) قررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على المشاركة في البطولات الرسمية المقبلة خلال موسم 2020 و 2021 وهي دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون من 7 إلى 18 مارس 2021 بدولة الكويت، بطولة المنتخبات الأولمبية من 30 أغسطس/آب الى 8 سبتمبر/أيلول 2021، تصفيات آسيا تحت 23 سنة من 20 الى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 و دورة الألعاب الآسيوية (مواليد 2001) من 20 الى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في الصين.

وناقشت اللجنة برامج إعداد منتخبات المراحل السنية الأخرى وهي منتخب الناشئين مواليد 2004 الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في مملكة البحرين العام المقبل المؤهلة إلى مونديال بيرو 2021، ومنتخب الشباب مواليد 2003 استعداداً للبطولة الخليجية تحت 19 عاماً للفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بشهر أكتوبر 2022، ومنتخب الناشئين مواليد 2006 استعداداً لمهرجان دول مجلس التعاون في مملكة البحرين من 1 الى 6 فبراير 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في سبتمبر 2022.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من فريق العمل المكلف من أعضائها بشأن ترشيح أسماء مدربين لتولي مهام تدريب منتخباتنا الوطنية ( الأولمبي - الشباب 2003 - الناشئين 2006 ) استعداداً للمشاركات الرسمية المقبلة، حيث تقرر تكليف مدير الإدارة والمدير الفني بالتواصل مع المدربين المرشحين للوصول معهم حول اتفاق مبدئي حسب المعايير والشروط على أن يتم رفع الأمر لمجلس الإدارة قريباً.

واستمراراً لنشاط منتخبات المراحل السنية، اعتمدت اللجنة المباريات الودية لمنتخبي الشباب 2001 والناشئين 2004 خلال شهري يناير وفبراير 2021 في الإمارات، حيث سيخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومي 11 و 14 يناير/ كانون الثاني، وأخريين يومي 22 و 25 فبراير، مع تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بالإشراف على تدريب المنتخب خلال هذه الفترة.

في المقابل سيخوض منتخب الناشئين مواليد 2004 أربع مباريات ودية أيام 10 و 13 و 21 و 24 يناير.

واطلعت اللجنة أيضاً على مخرجات الحلقة النقاشية التي تم عقدها مع المدربين المواطنين وقررت إحالة هذه المخرجات إلى المدير الفني للدراسة ووضع المقترحات والملاحظات ضمن أجندة العمل في الموسم الرياضي المقبل، وتم اعتماد إقامة جلسة عصف ذهني بحضور كبار المدربين والمديرين الفنيين المواطنين بالدولة لمناقشة المشاريع الفنية التطويرية للاتحاد، وتشمل المشاريع التطويرية 11 مشروعاً هي الأكاديميات ومراكز التدريب ( إنشاء 5 مراكز بمناطق الدولة وتوفير البرامج التدريبية لأكاديميات الأندية)، دوري المدارس ( تنظيم مهرجانات ومسابقات مدرسية للفئات العمرية المستهدفة)، المنتخبات الوطنية تجميع الشباب الموهوبين من كل فئة عمرية 14، 15، 16، 17، 18 سنة )، تعليم المدربين ( تنظيم دورات معتمدة من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم )، حراس المرمى ( تطوير واعداد حراس المرمى الشباب حسب متطلبات كرة القدم الحديثة)، الإعداد البدني ( اعداد لاعبين يتمتعون بالقوة والسرعة واللياقة البدنية ) التدريبي الذهني ( إعداد برنامج للتطوير الذهني على مدار الموسم )، تحليل المباريات والتدريب ( استخدام تقنية الفيديو خلال التدريبات والمباريات لغرض التحليل وتطوير الأداء )، العلوم الرياضية والتغذية والدعم الطبي ( توفير برنامج شامل مدعوم بالطب الرياضي والخدمات الطبية )، كرة القدم النسائية ( تشجيع مشاركة الفتيات والسيدات في اللعبة ) وكرة الصالات والكرة الشاطئية ( الترويج للعبة وتشجيع المشاركة من خلال تنظيم المسابقات ).