شكرا لقرائتكم خبر عن علي خصيف جزراوي حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الجزيرة تمديد عقد كابتن وحارس مرمى فريق كرة القدم الأول علي خصيف الحوسني حتى 2023.

ويعتبر خصيف البالغ من العمر 33 عاماً عنصراً أساسياً ومؤثراً مع «فخر أبوظبي»؛ حيث خاض بقميص الجزيرة 431 مباراة وتوج معه بكل بكأس رئيس الدولة 3 مرات ودوري الخليج العربي مرتين، إضافة إلى تتويجه أيضاً بكأس الاتحاد وكأس الأندية الخليجية وكأس الخليج العربي، وقيادته لـ«فخر أبوظبي» للمركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

وقال علي خصيف: «الجزيرة بيتي الثاني وعائلتي الكبيرة وسعادتي كبيرة جداً بتمديد بقائي لاعباً في صفوف الفريق إلى عام 2023».

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