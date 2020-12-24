شكرا لقرائتكم خبر عن 77 رامياً ورامية في بطولة التعاون للمسدس والبندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الخميس منافسات البطولة الخليجية للرماية بالمسدس والبندقية ضغط الهواء بنظام «أون لاين» عبر برنامج «زوم»، وينظمها اتحاد الإمارات للرماية بوصفه مستضيف اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاو

وصرح عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للجنة بأن البطولة تشارك فيها منتخبات: الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات، وبلغ عدد المشاركين 77 لاعباً ولاعبة يتنافسون من خلال 4 مسابقات هي بندقية 10 م ومسدس 10 م للرجال والسيدات، وجميعهم يتنافسون على 12 ميدالية فردية و36 ميدالية وكأساً للفرق، وقد تم تشكيل لجنة تحكيم البطولة من 15 حكما دولياً من قبل اللجنة التنظيمية للرماية وتدار البطولة «أون لاين» عبر برنامج ZOOM ومن خلال أنظمة الأهداف الإلكترونية.

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