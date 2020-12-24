الأمور المستعجلة تقضي بالتحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، التحفظ على أموال أبناء رجل الأعمال الإخواني محمد تاج الدين شلبي، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

وجاء قرار المحكمة بالتحفظ وفقًا للقرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال خالد محمد تاج الدين وحسن شلبي وشقيقه الحسن، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

كان قد تم التحفظ على أموال محمد تاج الدين حسن شلبي في 2017 من قبل اللجنة، مع عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية و19 شركة بينها شركة الأندلس التي يمتلكها بجميع فروعها.