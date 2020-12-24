لجنة مكافحة كورونا: استخدام مضادات التجلط مهم في تقليل الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكد محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، على أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسني، بذلت جهوداً كبيرة في الوصول إلى ما حققته مصر من نجاح في علاج مرضى كورونا.

جاء ذلك في كلمة الدكتور محمد حساني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الخميس بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما.

ومن جانبه قال الدكتور حسام حسني، إن أول تحدٍ واجهته وزارة الصحة كان يتمثل في وضع بروتوكول علاجي فعال في علاج المرضى وبنسب نجاح تفوق النسب العالمية،وأن البروتوكول المصري كان الأول في العالم الذي استخدم مضادات التجلط، ثم تم ادخال الكورتوزون التي كان استخدامها مرفوض عالميا، ثم تم إثبات فاعليته في العلاج.

وأضاف حسني أن الهدف الأول لوزارة الصحة كان يتمثل في صحة المصريين وليس أي شيء أخر، وأن التحديات التي واجهتها الدولة كانت توافر الدواء، وهو ما ساهم في توفيره الشركات العاملة على أرض مصر والذين كان لهم دور وطني كبير.

من ناحيتها أكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتورة جيهان العسال، على أن استخدام مضادات التجلط في البروتوكول الخاص بعلاج مرضى كورونا كان له دور كبير في تقليل نسب الوفيات.

وأضافت أن البروتوكول العلاجي الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي، أوصى بتنويم المرضى الذين يعانون من نقص في نسب الأكسجين على بطونهم، وكان لذلك فائدة كبير في تقليل الوفيات، مضيفة أن بروتوكول شهر نوفمبر، تضمن أدوية الجهاز الهضمي بعد اكتشاف تطورات في الأعراض​