تنفيذي السويس يوافق على تخصيص قطع أراضي للخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس على تخصيص قطعة أرض لإنشاء نقطة أمنية لتأمين منطقة الكورنيش الجديد والممشى بحي السويس، لسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

كما وافق المجلس برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس في جلسة اليوم الخميس على إنشاء محطة غاز طبيعي لتموين السيارات بمنطقة حوض الدرس بحي السويس، تستهدف محطة التموين تخفيف الضغط عن المحطات بأحياء فيصل، وكذلك المحطة الكائنة بشارع الجيش، والتي تشهد زحام السيارات بصفة مستمرة.

ووافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض لإحدى شركات النقل العام لإقامة محطة ركاب بمدينة السلام 1 بنطاق حي فيصل، بهدف التيسير على المواطنين، وتسهيل الحركة داخل المدينة الممتدة بين طريقي السويس القاهرة القديم والجديد.