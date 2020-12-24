ضبط صاحب شركة استولى على أموال مواطن بزعم تشغيلها في مشروع وهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة الإسكندرية)، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال وقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مشاركته في إحدى المشروعات التجارية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وتبين قيام (صاحب شركة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، بالنصب والاحتيال على الشاكي بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.