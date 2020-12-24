ليبيا تُسجل 846 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، وتماثل للشفاء 905 مصابين، في حين توفي 6 آخرون.



وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصل إلى 97 ألفا و192حالة، منها 28 ألفا

و132 نشطة، و67 ألفا و661 متعافي، بينما توفي 1399 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

وقد أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد ، تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابات 94

ألفا و560 حالة.



وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أنه تم تسجيل شفاء 924 حالة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 64 ألفا و810 أشخاص.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.