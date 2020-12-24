فرنسا تُعلن موافقتها على استخدام لقاحات فايزر وبيونتيك

أعلنت هيئة الصحة العاليا الفرنسية، أنها تمنح موافقتها على إستخدام لقاحات شركتس "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

كما قد أفاد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه يجب أن يبدأ التطعيم في 27 ديسمبر الجاري، وسنقوم بتطعيم المسنين الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وموظفي هذه المؤسسات بالدرجة

الأولى. وفقاً لـ سبوتنيك.

وبحسب الموقع، سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في سوق الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تبدأ التطعيمات في دول الاتحاد الأوروبي في 27 - 29 ديسمبر.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيك، أنه سيتم تطعيم حوالي مليون شخص في

المرحلة الأولى. وتستمر المرحلة الأولى من التطعيم من ستة إلى ثمانية أسابيع.

الجدير بالذكر أنه قد صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أنه ربما قد تكون السلالة الجديدة وصلت إلى فرنسا لكن الفحوصات التي أُجريت مؤخرا لم تكشفها.

وأضاف أوليفييه فيران، اليوم الإثنين، أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد من المفترض أن تقي أيضاً من سُلالة كورونا الجديدة التي قد ظهرت مؤخراً في بريطانيا.

وأضاف قالاً: "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".