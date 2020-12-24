اليابان تُسجل 3669 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليابان، 3669 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و50 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 209184 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 3084 وفاةً .



وقد أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، تسجيل 2508 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الخامس على التوالي، إذ تخطت الألفي إصابة؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 130 ألفًا و891 إصابة.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن جمعية المحافظين الوطنية ستعقد اجتماعًا الغد لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.