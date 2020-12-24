الصحة الأردنية : فحص بي سي آر قادر على كشف السلالة الجديدة لكورونا

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبة ومسؤول ملف كورونا، وائل الهياجنة، إن الإجراءات التي اتخذت السلطات الأردنية للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا تتوافق مع الإجراءات المعتمدة دوليا.

وأعلنتوزارة الصحة الأردنية، أن فحص"بي سي آر" الموجود في المملكة قادر على اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وفقا لقناة الغد.

وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية مع بريطانيا، وأغلقت السفر أمام القادمين احترازيا لمدة أسبوعين، مع طلب عدد من الفحوصات للقادمين من المملكة المتحدة، بالإضافة الى الطلب منهم حجر أنفسهم منزليا 14 يوما والاتصال بهم هاتفيا لمتابعة حالتهم.

وأشار الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه لا يوجد ما يُثبت أن الإصابة بالسلالة

الجديدة تسبب مرضا أشداً، مؤكدا أن هذه السلالة لم تكن الطفرة الأولى لفيروس كورونا ولن تكون الأخيرة.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الأربعاء، أنه تم رصد سُلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أنه قد سبق أن أعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود في غاية الصرامة في العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقي إنجلترا.