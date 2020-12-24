90 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

واصل المستوطنون، اليوم الخميس، اقتحاماتهم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 90 مستوطنا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتنفيذهم الجولات الاستفزازية في باحات "الأقصى"، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة .

يواصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، اليوم /الخميس/ - إن مستوطني مستوطنة "معالي ليڤونة" هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة واد علي القريبة من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ما أسفر عن تعرض بعض المركبات لأضرار مادية، نتيجةاستهدافها من قبل المستوطنين.