كاليفورنيا تُعلن عن تخطي مليوني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كاليفورنيا أن مُعدل الإصابات بها قد تجاوز مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعد ما يقرب من 6 أسابيع فقط من تجاوزها المليون إصابة، وذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وبذلك أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز فيها الإصابات بفيروس كورونا المليونين.

ومعدل الإصابة بكورونا في في كاليفورنيا من حيث عدد الحالات لكل 100 ألف شخص هو أقل من المتوسط ​​في الولايات المتحدة، ولكن مع وجود 40 مليون نسمة، فإنه يفوق الولايات الأخرى من حيث الأعداد.

وتوفي أكثر من 23500 من سكان كاليفورنيا بسبب الفيروس منذ

بدء الوباء.

وشهدت الولاية ارتفاعا هائلا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة، تلاها ارتفاع معدلات الاستشفاء والوفيات التي طغت على وحدات العناية المركزة ودفعت المستشفيات إلى علاج المرضى في المكاتب والقاعات.

و تكافح دول في أنحاء العالم، السُلالة الجديدة من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعياً لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.