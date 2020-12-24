باكستان تُسجل 2256 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان، 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 465070 حالة، منها 38268 حالة نشطة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء

ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417134 حالة منذ ظهور الفيروس في



وأضاف أنه تم تسجيل 111 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9668 حالة وفاة.

وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز"

إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.