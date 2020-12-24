عُمان: 128290 إجمالي إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 128290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1491 بنسبة 17ر1% والمتعافين 120441 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر93%.



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في عُمان، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 127667 إصابة، والوفيات 1488 بنسبة1.17%.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد - أن

أعداد المتعافين بلغت 119574 شخصًا لتصل نسبة الشفاء إلى 93.7%، فيما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 102 شخص بينهم 42 حالة في العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.