مقتل 20 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية

سيف اليزيد - انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، اليوم الخميس، جثث عشرين مهاجراً غير قانوني من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط) أثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لفرانس برس أن خمسة مهاجرين تم انقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.