سيف اليزيد - بدأت الكويت، اليوم الخميس، حملة تطعيم للوقاية من وباء كورونا باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك، وتلقى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الجرعة الأولى من اللقاح إيذاناً ببدء الحملة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة في مركز الكويت للتطعيم قال رئيس الوزراء إن هذا اللقاح "آمن ومعتمد من الجهات الدولية" وإن مليونين ومئة ألف شخص تلقوه حتى اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.