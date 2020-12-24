فرنسا: ماكرون يتعافى من كورونا ويخرج من العزل

سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، "لم يعد يُعاني من عوارض" ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجه الرئيس الفرنسي إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.

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