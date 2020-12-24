الصين تعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا

سيف اليزيد - قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ستعلق رحلات الطيران المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقال وانغ للصحفيين في إفادة يومية "بعد الكثير من التدقيق قررت الصين أن تحذو حذو بلدان أخرى وتعلق رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة".

وأضاف "ستراقب الصين عن كثب التطورات ذات الصلة وستواصل تعديل إجراءات المكافحة وفقاً للوضع".

وتغلق البلدان في جميع أنحاء العالم حدودها أمام بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.

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