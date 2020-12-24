مفاجأة.. العثماني أخبر الأمانة العامة لحزبه بأنه معني بشكل مباشر بموضوع التطبيع قبل توقيع الاتفاق

علم “اليوم 24” أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعرض لضربة موجعة من إخوانه بسبب توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مساء الثلاثاء، بعدما ضجت مجموعات التراسل الفوري بين أعضاء الحزب بالانتقادات التي بلغت حد “التخوين”.

وأفادت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها، بأن أول من خذل العثماني هم أعضاء الأمانة العامة، الذين لم يتجرأ أي منهم للخروج والدفاع عن العثماني حتى أمام أعضاء الحزب في المجموعات المغلقة.

وأضافت أن اللوم يقع بشكل خاص على أعضاء الأمانة العامة خصوصا وأن العثماني أخبرهم في أحد اجتماع، بأنه “قد يكون معنيا بشكل مباشر بموضوع توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الخرجة الإعلامية لعبد الإله بن كيران حول الموضوع، كانت بمثابة “طوق نجاة”، أنقذ الحزب وقيادته من الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب سوء تدبيرهم للقضية.

وما يزكي هذا الطرح، هو حديث الموقع الرسمي للحزب عن تنويه أعضاء الأمانة العامة في اجتماعها الاستثنائي مساء أمس، “عاليا بالموقف الوطني المسؤول والقوي الذي عبر عنه الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام ورئيس الحكومة السابق”، الأمر الذي يعد بمثابة شكر لبن كيران الذي أكد أنه في شبه قطيعة مطلقة مع غالبيتهم وفي مقدمتهم العثماني.