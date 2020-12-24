“اليوتوبر” الأعلى أجرا في العالم.. طفل يجني ثروة هائلة من “يوتيوب”

صنف الطفل الأمريكي، رايان كاجي، الذي لم يبلغ العاشر من عمره بعد، كأعلى “يوتوبر” أجرا في العالم، بعد ما جنى ما يقارب 30 مليون دولار في عام واحد من قناته لمراجعة الألعاب عبر “يوتيوب”.

وأكدت تقارير إعلامية عالمية، أن ريان حقق لقب مستخدم “يوتيوب” الأعلى أجرا للعام الثالث على التوالي، بعدما جنى 29.5 مليون دولار بفضل قناته عبر يوتيوب “عالم ريان” Ryan’s World.

وأضافت المصادر نفسها، أن الطفل الصغير حقق 200 مليون دولار أخرى من الألعاب، والملابس ذات العلامات التجارية Ryan’s World، ومن ضمنها ملابس النوم من Marks & Spencer.

ووقع “اليوتوبر” الصغير على صفقة لم تكشف تفاصيلها، يتوقع أن تذر عليه ملايين الدولارات، مقابل تقديم مسلسله المتلفز الخاص عبر قناة Nickelodeon.

ويتابع قناة Ryan’s World ما يفوق 41.7 مليون مشترك، وقد حققت 12.2 مليار مشاهدة، منذ انطلاقها عام 2015، عندما كان يبلغ ريان من العمر 5 سنوات فقط.