على خلفية قرار الإغلاق، الذي طال بعض المطاعم كليا، لمدة ثلاثة أسابيع في كل من مدينة مراكش، والدارالبيضاء، وطنجة، وأكادير، وجميع المقاهي في كل التراب الوطني في الساعة الثامنة مساء؛ أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب مراسلتها “كل الوزرات الوصية على القطاع، من أجل عقد لقاءات مستعجلة، بهدف إيجاد حلول لإيقاف نزيف الإغلاق، الذي يعرفه هذا القطاع”.
وأعلنت الجمعية نفسها، أيضا، في بيان لها، مراسلة وزير الداخلية، من أجل استفساره، على ما “يدعيه بعض رؤساء الجماعات، لتبرير مراجعتهم العشوائية، وإثقال المهنيين في زمن كورونا، بذعائر تستند على قوانين قديمة”.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم، الحكومة إلى “إلغاء جميع الضرائب، والرسوم، طوال سنة 2020، لمساعدة المقاهي، أو المطاعم على استمرار العاملين فيها”، مطالبة الحكومة “بتنزيل توصيات المناظرتين، في كل من مدينة مراكش، والصخيرات، اللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي، الذي يعرفه القطاع”.
إلى ذلك، عبرت الجمعية المذكورة عن قلقها من” الظروف الاجتماعية المأساوية، التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين، والمستخدمين في هذا القطاع جراء أزمة كوفيد، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به”.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباب المقاهي يراسلون وزراء حكومة “العثماني” أملا في إيقاف قرارات الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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