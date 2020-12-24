شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت 11 مواطنا.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.