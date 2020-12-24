شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 802 حالة وفاة و32195 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 أعلنت المانیا، الیوم الخمیس، تسجیل 802 حالة وفاة و32195 إصابة جدیدة بفیروس كورونا.

وقال المعھد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي" إن الاعداد الیومیة الجدیدة ترفع العدد الإجمالي للوفیات الى 28770 حالة وللإصابات الى 1587115اصابة".

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